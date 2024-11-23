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Илон Маск спрогнозировал банкротство США

Источник:
Sibnet.ru
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Политика Соединенных Штатов может привести страну к банкротству, спрогнозировал миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

«В настоящее время Америка стремительно движется к банкротству», — написал он, комментируя пост на странице Департамента эффективности государственного управления, посвященный дефициту национального бюджета.

В нем говорится, что в 2023 году американское правительство потратило 6,16 триллиона долларов, а получило 4,47 триллиона долларов. Последний раз профицит бюджета США был в 2001 году, отмечается в сообщении.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового департамента. Планируется, что он ликвидирует часть федеральных агентств и проведет массовые сокращения государственных чиновников.

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