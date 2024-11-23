Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

Астрономы зафиксировали удивительное зрелище — столкновение галактик в группе Квинтет Стефана. Космический инцидент вызвал мощную ударную волну, достигшую Земли.

Галактика NGC 7318b врезалась в четыре другие на скорости 3,2 миллиона километров в час. В результате межзвездное поле газа было сжато и превратилось в плазму, говорится в статье ученых, опубликованной Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрономы предполагают, что столкновение привело к запуску процесса образования звезды в приграничном районе. Ударная волна оказалась настолько сильной, что смогла ионизировать холодный межгалактический газ, оставив след из светящейся плазмы.

При этом ее поведение отличается в зависимости от среды. Так, в холодном газе она «разрывает» атомы, создавая светящийся газ, тогда как в горячем волна теряет часть своей энергии. Однако во второй ситуации она сжимает газ, заставляя его испускать радиоволны.

Считается, что подобные столкновения играют ключевую роль в эволюции галактик. Исследователи рассчитывают, что изучение подобного «космического ДТП» поможет раскрыть процессы формирования Млечного Пути.