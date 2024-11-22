Певица Глюкоза презентовала книгу о красоте и здоровье

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) презентовала свою книгу «Формула красоты Глюк’oZы».

По словам певицы, ее творение должно стать «надежным проводником мира красоты, правильного питания и ментального здоровья».

Презентация книги прошла в рамках закрытого мероприятия, где присутствовали друзья артистки, в числе которых Кети Топурия и Ксения Собчак, которая похвалила работу.

«Одним советом из нее (книги) я уже вовсю пользуюсь — кисель с коллагеном по утрам теперь мой мастхэв», — написала Собчак в телеграм-канале.

Ранее имя Глюкозы было связано с чередой скандалов, в числе которых — обвинения в употреблении запрещенных веществ.