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Певица Глюкоза презентовала книгу о красоте и здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Собчак

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) презентовала свою книгу «Формула красоты Глюк’oZы».

По словам певицы, ее творение должно стать «надежным проводником мира красоты, правильного питания и ментального здоровья».

Презентация книги прошла в рамках закрытого мероприятия, где присутствовали друзья артистки, в числе которых Кети Топурия и Ксения Собчак, которая похвалила работу.

«Одним советом из нее (книги) я уже вовсю пользуюсь — кисель с коллагеном по утрам теперь мой мастхэв», — написала Собчак в телеграм-канале.

Ранее имя Глюкозы было связано с чередой скандалов, в числе которых — обвинения в употреблении запрещенных веществ.

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