Как разморозить жидкость в бачке омывателя

ПДД запрещают ездить на машине с неисправными омывателями стекол. Однако в сильные морозы жидкость в бачке может неожиданно для автовладельца замерзнуть. Как разморозить бачок омывателя в автомобиле?

Зимняя стеклоомывающая жидкость имеет низкую температуру замерзания — обычно от минус 10 до минус 30 градусов Цельсия. Однако в реальности температура замерзания может отличаться в меньшую сторону.

Самый простой способ отогреть бачок омывателя в машине зимой — поставить автомобиль на продолжительное время в теплое помещение. Это может быть подземная парковка, теплый гараж или автосервис. Однако на размораживание омывайки уйдет минимум несколько часов.

Если поблизости нет теплой парковки или гаража, можно воспользоваться концентратом незамерзайки, рассчитанной на максимальный мороз. Им надо наполнить бачок до максимальной отметки, а затем подождать 30-40 минут.

Изопропиловый спирт, входящий в состав жидкости, растопит лед в бачке. После этого останется либо быстро слить жидкость, либо оперативно потратить, ведь в холод такая смесь может вновь замерзнуть.

Наконец, есть вариант использовать для разморозки бачка обычную горячую воду. Кипяток лить в бачок не стоит — пластиковую емкость можно легко повредить. Лучше взять пару литров обычной горячей воды из-под крана. Но после разморозки бачка ее потребуется немедленно слить.