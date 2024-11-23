Ведьму доведут до ярости в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш»

Новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» в очередной раз
завершится скандалом: членам жюри придется выгнать из тройки участниц сразу
двоих, что приведет к скандалу.
В новом выпуске за выход в 1/4 «Реванша» поборются Ангелина Изосимова,
Манана Маршунова и Виктория Комахина. Дальше пройти сможет только одна из них, поскольку
в прошлом выпуске члены жюри не выгнали никого.
Героиням в одном из испытаний нужно буде найти человека, у
которого набита татуировка с изображением кого-то из присутствующих на
испытании.
После испытания конфликт развернется между Изосимовой и
членом жюри Олегом Шепсом. Медиум намекнет участнице, что искать тату – ее слабая
сторона, поскольку в прошлый раз она ошиблась, заявив о несуществующей
татуировке Шепса.
Выпуск завершится скандалом: несмотря на просьбы членов жюри
вновь пройти против правил, ведущий Марат Башаров останется непреклонным.
Проект покинут сразу две участницы, одна из которых уйдет из студии в ярости,
сообщила пресс-служба ТНТ.
Шоу «Экстрасенсы. Реванш» выходит по субботам в 18.30 на ТНТ.
Победитель проекта автоматически станет участником «Битвы сильнейших».