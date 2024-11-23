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Ведьму доведут до ярости в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» в очередной раз завершится скандалом: членам жюри придется выгнать из тройки участниц сразу двоих, что приведет к скандалу.

В новом выпуске за выход в 1/4 «Реванша» поборются Ангелина Изосимова, Манана Маршунова и Виктория Комахина. Дальше пройти сможет только одна из них, поскольку в прошлом выпуске члены жюри не выгнали никого.

Героиням в одном из испытаний нужно буде найти человека, у которого набита татуировка с изображением кого-то из присутствующих на испытании.

После испытания конфликт развернется между Изосимовой и членом жюри Олегом Шепсом. Медиум намекнет участнице, что искать тату – ее слабая сторона, поскольку в прошлый раз она ошиблась, заявив о несуществующей татуировке Шепса.  

Выпуск завершится скандалом: несмотря на просьбы членов жюри вновь пройти против правил, ведущий Марат Башаров останется непреклонным. Проект покинут сразу две участницы, одна из которых уйдет из студии в ярости, сообщила пресс-служба ТНТ.

Шоу «Экстрасенсы. Реванш» выходит по субботам в 18.30 на ТНТ. Победитель проекта автоматически станет участником «Битвы сильнейших».

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