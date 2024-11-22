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Обнародованы новые правила регистрации автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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МВД вынесло на общественное обсуждение поправки в регламент о регистрации транспортных средств, которые должны вступить в силу в силу 1 марта 2025 года.

Согласно изменениям, при регистрации транспорта больше не будут проверять наличие полиса ОСАГО, зато владелец авто должен подтвердить сотрудникам Госавтоинспекции уплату утилизационного сбора.

С 1 октября ставка утильсбора резко выросла, при этом запланирован ее ежегодный рост. Поэтому решено, что Госавтоинспекция получит полномочия по проверке оплаты этого сбора перед постановкой автомобиля на учет.

Также сокращается время для прекращения регистрации транспортного средства. Сейчас это можно сделать только по истечении десяти суток с момента подписания договора купли-продажи. После вступления в силу поправок это станет возможно прямо в день заключения договора.

Являться для этого в Госавтоинспекцию не потребуется. Проделать все можно через портал «Госуслуг». Но только в том случае, если договор был заключен через этот портал или оформлен у нотариуса. Если он составлен в простой письменной форме, правило десяти суток сохраняется.

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