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Пользователи Windows 10 лишились возможности удалять приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Windows 10 столкнулись с невозможностью обновления и удаления приложений, компания Microsoft подтвердила наличие проблемы на сайте поддержки.

Неисправность возникла из-за новой версии пакета WinAppSDK 1.6.2, вышедшего 12 ноября 2024 года. При попытке обновления или удаления программы, зависящей от этого пакета, показывается ошибка.

В частности, IT-администраторы, управляющие упакованными приложениями при помощи PowerShell, получали сообщение об ошибке HRESULT: 0x80073CFA. Отмечается, что ошибка затрагивает все виды приложений, включая фирменные программы Microsoft.

Однако проблемы наблюдаются только на Windows 10 версии 22H2, на более новых версиях такого не происходит. Для устранения неисправности следует установить последнее обновление KB5046714 для Windows 10 версии 22H2.

Тема: Человек и компьютер
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