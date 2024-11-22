Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие

Американские и европейские чиновники обсуждают сценарий с возвращением Украине ядерного оружия. Отмечается, что такое решение может принять только президент США Джо Байден.

Такое шаг может стать самой прочной гарантией безопасности для Украины, пишет газета New York Times. Киев получил бы запас конвенционального оружия на своей территории, которое было изъято после распада Советского Союза.

Однако такой шаг повлечет за собой серьезные последствия, предупреждает издание. Дело в том, что президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах.

Киев объявил об отказе от ядерного оружия 10 января 1994 года. После распада СССР Украина оказалась обладателем третьего по мощности ядерного арсенала после Вашингтона и Москвы. На территории страны было размещено 220 единиц стратегических носителей.