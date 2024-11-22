НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие

Источник:
Sibnet.ru
672 10

Американские и европейские чиновники обсуждают сценарий с возвращением Украине ядерного оружия. Отмечается, что такое решение может принять только президент США Джо Байден.

Такое шаг может стать самой прочной гарантией безопасности для Украины, пишет газета New York Times. Киев получил бы запас конвенционального оружия на своей территории, которое было изъято после распада Советского Союза.

Однако такой шаг повлечет за собой серьезные последствия, предупреждает издание. Дело в том, что президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах.

Киев объявил об отказе от ядерного оружия 10 января 1994 года. После распада СССР Украина оказалась обладателем третьего по мощности ядерного арсенала после Вашингтона и Москвы. На территории страны было размещено 220 единиц стратегических носителей.

Еще по теме
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете
Байден возмутился решением МУС арестовать премьера Израиля
Маск отреагировал на составленный для него список дел
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
Обсуждение (10)
Картина дня
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие
Минобороны сообщило о поражении целей «Орешником»
Обнародованы новые правила регистрации автомобилей
Пользователи Windows 10 лишились возможности удалять приложения
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Украина первая страна в мире.... по которой прилетела МБР

mosquito__2010

разделяющиеся гиперзвуковые боевые части впечатлили не только англосаксов.сам зевс взял карандашик и...

mosquito__2010

тонкий намёк на толстое продолжение

GammiPluh

Местные заукраинцы разом замолчали чего то