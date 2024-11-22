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WhatsApp запустил расшифровку голосовых сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp запустил новую функцию по расшифровке голосовых сообщений. Она доступна всем пользователям бесплатно, при этом в Telegram аналогичная расшифровка работает только для платных пользователей.

Для начала работы с новой функцией необходимо включить соответствующую опцию в разделе настроек «Чаты» и выбрать язык расшифровки. После этого при касании и долгом удержании присланного голосового сообщения в контекстном меню появится опция «Транскрибировать».

Расшифровка голосового сообщения производится локально на устройстве пользователя, данные никуда не отправляются, поэтому прочитать их никто не сможет, подчеркивается в официальном блоге WhatsApp.

Интересно, что на Android поддерживаются расшифровки голосовых сообщений на английском, испанском, португальском и русском языках. Поддержка других языков появится в ближайшие месяцы.

На iOS 16 языковой охват значительно больше — поддерживаются английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский.

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