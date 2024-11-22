Министерство обороны России сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"», — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что цель пуска достигнута. «Все боевые блоки достигли объекта поражения», — подчеркнули в Минобороны.

Об испытаниях новой ракеты сообщил вечером в четверг, 21 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете