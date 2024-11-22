НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны сообщило о поражении целей «Орешником»

Источник:
Sibnet.ru
342 1

Министерство обороны России сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

«Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник"», — говорится в сообщении Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что цель пуска достигнута. «Все боевые блоки достигли объекта поражения», — подчеркнули в Минобороны.

Об испытаниях новой ракеты сообщил вечером в четверг, 21 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете

Тема: Военная операция на Украине
Белоусов заявил об уничтожении лучших частей ВСУ
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
Обсуждение (1)
Картина дня
Запад предложил вернуть Украине ядерное оружие
Минобороны сообщило о поражении целей «Орешником»
Белоусов заявил об уничтожении лучших частей ВСУ
Lada Niva останется без «автомата»
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Украина первая страна в мире.... по которой прилетела МБР

mosquito__2010

разделяющиеся гиперзвуковые боевые части впечатлили не только англосаксов.сам зевс взял карандашик и...

GammiPluh

Местные заукраинцы разом замолчали чего то

mosquito__2010

тонкий намёк на толстое продолжение