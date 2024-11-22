НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белоусов заявил об уничтожении лучших частей ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
326 0

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемолоты.

«Перемололи здесь лучшие части», — сказал Белоусов в ходе визита на командный пункт группировки «Север».

Министр обороны отметил, российские войска ускорили наступление и сорвали Украине фактически всю кампанию 2025 года.

На совещании Белоусов заслушал доклады командования группировки «Север», а также осмотрел применяемое Киевом вооружение НАТО и вручил госнаграды проявившим отвагу, мужество и героизм военнослужащим.

Тема: Военная операция на Украине
Минобороны сообщило о поражении целей «Орешником»
Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»
Удар «Орешником»: что известно о новой российской ракете
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
Обсуждение (0)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
38
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
36
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
36
Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»
29
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России