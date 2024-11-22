Белоусов заявил об уничтожении лучших частей ВСУ

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемолоты.

«Перемололи здесь лучшие части», — сказал Белоусов в ходе визита на командный пункт группировки «Север».

Министр обороны отметил, российские войска ускорили наступление и сорвали Украине фактически всю кампанию 2025 года.

На совещании Белоусов заслушал доклады командования группировки «Север», а также осмотрел применяемое Киевом вооружение НАТО и вручил госнаграды проявившим отвагу, мужество и героизм военнослужащим.