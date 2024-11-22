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Минтранс призвали запретить овербукинг

Источник:
«Парламентская газета»
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Власти должны запретить авиакомпаниям сверхбронирование билетов или конкретизировать их ответственность в таких ситуациях, установив право пассажиров на прямые компенсации, считает сенатор Айрат Гибатдинов.

Некоторые авиакомпании в России сегодня специально продают чуть больше билетов, чем есть мест в самолете, чтобы добиться максимальной загрузки и не понести убытки. Это происходит из-за того, что, по статистике, не все пассажиры приходят на рейсы.

Но бывает и так, что мест в самолете может хватить не всем. Обычно в таких ситуациях пассажирам предлагают полететь другим рейсом. Но механизмы защиты людей в таких ситуациях в законе отсутствуют, и, например, права на компенсации за понесенный ущерб им приходится отстаивать в суде, который не всегда принимает решения в их пользу.

На это обратил внимание сенатор Гибатдинов. Сегодня нужно в законодательстве конкретизировать ответственность авиакомпаний за овербукинг или вообще запретить подобные действия, приводит «Парламентская газета» его мнение.

Сенатор направил соответствующее письмо министру транспорта Роману Старовойту. Он попросил ведомство рассмотреть возможность внести в законодательство термин «сверхбронирование билетов» и его нормативный запрет.

Или же, по словам Гибатдинова, нужно обязать авиакомпании выплачивать пострадавшему пассажиру компенсацию — размер выплаты должен не менее чем на 25% превышать стоимость билета вроде неустойки.

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