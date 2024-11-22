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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Орбан призвал серьезно отнестись к словам Путина об «Орешнике»

Источник:
ТАСС
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Виктор Орбан
Фото: Palácio do Planalto / Attribution License

Страны Запада должны очень серьезно отнестись к заявлению президента России Владимира Путина об использовании новой российской баллистической ракеты «Орешник», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка», — цитирует ТАСС Орбана.

Премьер-министр Венгрии напомнил, что Россия обладает «одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие». Кроме того, Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину, отметил Орбан.

Он подчеркнул, что те страны, которые оказывают военную помощь Украине, должны проявить благоразумие. «Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы», — предупредил Орбан.

Путин накануне заявил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального.

По его словам, в ответ на агрессию в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».


Тема: Военная операция на Украине
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