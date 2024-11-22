Lada Niva останется без «автомата»

АвтоВАЗ не планирует устанавливать автоматическую коробку передач на автомобили Niva, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Нет, таких планов нет», — цитирует ТАСС ответ Соколова на соответствующий вопрос на форуме-выставке «Транспорт Сибири».

По словам главы АвтоВАЗа, техническая возможность установить автоматическую коробку передач на автомобили этого семейства есть, но эта опция не будет востребована у покупателей.

В семейство Niva входят модели Legend и Travel. Обе оснащаются пятиступенчатой «механикой».

Legend — новое имя внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который выпускается в практически неизменном виде с 1977 года. Он должен получить двигатель мощностью 90 лошадиных сил (сейчас 83 лошадиные силы). Travel — рестайлинг модели, ранее называвшейся Chevrolet Niva.