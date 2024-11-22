Маск отреагировал на составленный для него список дел

Миллиардер Илон Маск отреагировал на составленный для него журналом Time список дел из десяти пунктов.

«Для ясности: я не давал никаких интервью в СМИ, и это на самом деле не мой контрольный список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни сознания. Некоторые из пунктов ниже необходимы для этого», — написал Маск в X.

Time поместил на обложку to-do list (список, что нужно сделать) для Маска.

электрические транспортные средства — сделано (электрокары выпускает Tesla Маска); стать самым богатым человеком — сделано (сейчас бизнесмен возглавляет рейтинг Forbes и удерживает эту позицию достаточно длительный срок); купить Twitter — сделано (соцсеть Маск приобрел в 2022 году и переименовал ее в Х); запустить ракету — сделано (этим занимается компания Маска SpaceX); вернуть ракету назад — сделано (аппараты SpaceX — многоразовые); вживить чип в человеческий мозг — сделано (компания Neurolink, как сообщал Маск, в этом году имплантировала чип в мозг первого пациента); добиться избрания Дональда Трампа президентом — сделано (Маск принимал активное участие в кампании, в том числе финансовое, и сблизился с республиканцем); работать из Мар-а-Лаго — сделано (это резиденция Трампа во Флориде, после его победы на выборах Маск стал проводить там достаточно много времени); сократить расходы США на 2 триллиона долларов — не сделано; полететь на Марс — не сделано.

Девятый пункт из списка связан с тем, что Трамп назначил Маска в новый Департамент эффективности государственного управления, который будет проводить «крупномасштабную структурную реформу» и внесет «предпринимательский подход» в управление.

Десятый пункт связан с заявлениями Маска, что в ближайшие два года SpaceX может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship, а в дальнейшем на Красную планету полетит человек.