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Маск отреагировал на составленный для него список дел

Источник:
Sibnet.ru
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Миллиардер Илон Маск отреагировал на составленный для него журналом Time список дел из десяти пунктов.

«Для ясности: я не давал никаких интервью в СМИ, и это на самом деле не мой контрольный список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни сознания. Некоторые из пунктов ниже необходимы для этого», — написал Маск в X.

Time поместил на обложку to-do list (список, что нужно сделать) для Маска.

  1. электрические транспортные средства — сделано (электрокары выпускает Tesla Маска);
  2. стать самым богатым человеком — сделано (сейчас бизнесмен возглавляет рейтинг Forbes и удерживает эту позицию достаточно длительный срок);
  3. купить Twitter — сделано (соцсеть Маск приобрел в 2022 году и переименовал ее в Х);
  4. запустить ракету — сделано (этим занимается компания Маска SpaceX);
  5. вернуть ракету назад — сделано (аппараты SpaceX — многоразовые);
  6. вживить чип в человеческий мозг — сделано (компания Neurolink, как сообщал Маск, в этом году имплантировала чип в мозг первого пациента);
  7. добиться избрания Дональда Трампа президентом — сделано (Маск принимал активное участие в кампании, в том числе финансовое, и сблизился с республиканцем);
  8. работать из Мар-а-Лаго — сделано (это резиденция Трампа во Флориде, после его победы на выборах Маск стал проводить там достаточно много времени);
  9. сократить расходы США на 2 триллиона долларов — не сделано;
  10. полететь на Марс — не сделано.

Девятый пункт из списка связан с тем, что Трамп назначил Маска в новый Департамент эффективности государственного управления, который будет проводить «крупномасштабную структурную реформу» и внесет «предпринимательский подход» в управление.

Десятый пункт связан с заявлениями Маска, что в ближайшие два года SpaceX может отправить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship, а в дальнейшем на Красную планету полетит человек.

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