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Фанаты Крида набили татуировки с треклистом из нового альбома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Егора Крида

Егор Крид в пятницу, 22 ноября, выпустил новый альбом «Меньше, чем три» и нашел молодых людей, которые набили треклист альбома на спины.

До релиза альбома Крид сказал на одном из стримов, что ищет людей, которые будут готовы набить татуировки с названием песен. И такие действительно нашлись.

Накануне выхода новых песен певец поделился фотографиями, где молодым парне и девушке бьют татуировки.

«ШОК! это реально происходит! Трек-лист моего нового альбома "Меньше, чем три" уже почти набит на спинах этих "крейзи" ребят», — написал Крид в телеграм-канале.

В альбом вошли 16 треков, названия всех прописаны на спинах поклонников Крида, решившихся на эту авантюру.

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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