Байден возмутился решением МУС арестовать премьера Израиля

Президент США Джо Байден счел возмутительным решение
Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху и экс-министра Йоава Галанта.
«Выдача МУС ордеров на арест израильских руководителей
возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС,
Израиль и ХАМАС вовсе не равны», — приводит «Интерфакс» заявление Байдена.
По его словам, США «всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности».
В четверг, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа.
Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и
Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский
характер.