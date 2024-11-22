Байден возмутился решением МУС арестовать премьера Израиля

Президент США Джо Байден счел возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра Йоава Галанта.

«Выдача МУС ордеров на арест израильских руководителей возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, Израиль и ХАМАС вовсе не равны», — приводит «Интерфакс» заявление Байдена.

По его словам, США «всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности».

В четверг, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа.

Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер.