Германия разработала секретный план войны с Россией

Германия начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии», пишет со ссылкой на источники газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бундсвер уже начал готовить немецкие компании к будущей чрезвычайной ситуации на основании этого секретного плана, рассказали изданию источники.

Командующий территориальной обороной федеральной земли Гамбург Йорн Плишке призвал бизнес обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых ста сотрудников, запастись дизельными генераторами и составить план для работников на случай кризиса.

Газета уточняет, что в бундесвере не считают план законченным и называют его «живым документом», открытым для внесения дополнений.