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Ким Чен Ын заявил о нарастании риска ядерной войны с США

Источник:
РБК
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Противостояние КНДР и США еще никогда не было так близко к развязыванию «самой разрушительной термоядерной войны», заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Никогда еще стороны конфликта на Корейском полуострове не были в настолько опасной и острой конфронтации, в ситуации, которая в любой миг может перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — цитирует РБК Ким Чен Ына.

По его словам, США стараются сдержать «радикальный подъем КНДР, бросающий непреодолимый вызов их господствующей политике», чтобы сохранить и укрепить свое влияние в мире.

США «расширяют систему военных союзов, имеющих общее ядерное оружие, развертывают вокруг Северной Кореи огромные стратегические ударные средства и союзные силы», отметил Ким Чен Ын.

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