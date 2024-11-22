Британский эксперт назвал удар «Орешником» сигналом Западу

Удар Россией новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном исполнении по Украине стал сигналом для Запада, считает эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Мэттью Сэвилл.

«В действительности это сигнал Западу: "Мы рады вступить в соревнование в сфере баллистических ракет средней дальности. Они могут быть и с ядерными боеголовками. Вы действительно хотите идти на такой риск?"» — сказал Сэвилл агентству Associated Press.

Новая баллистическая ракета, выпущенная Россией, поразила военно-промышленный объект в городе Днепр, но ее настоящей миссией было донести до НАТО смертоносное послание, говорится в материале агентства.

Как отметило агентство, перехватить современные межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты средней дальности крайне сложно.