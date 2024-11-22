Базу биометрии телефонных мошенников создадут в России

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в стране
обсуждаются новые меры борьбы с телефонными мошенниками.
«Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в
любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников», — цитируют Шадаева
«Известия».
По его словам, власти также собираются дать операторам связи
возможность использовать искусственный интеллект для выявления попыток
воздействия на абонентов. «Это будет норма закона», — отметил министр.
Как рассказал руководитель R&D-лаборатории Центра
технологий кибербезопасности ГК «Солар» Максим Бузинов, такая база поможет в
разработке новых функций защиты в программных продуктах.
Например, это могут быть мессенджеры, почтовые клиенты, а
также специализированное программное обеспечение (ПО) для защиты от атак и
угроз мошенничества, пояснил Бузинов.