Базу биометрии телефонных мошенников создадут в России

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в стране обсуждаются новые меры борьбы с телефонными мошенниками.

«Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников», — цитируют Шадаева «Известия».

По его словам, власти также собираются дать операторам связи возможность использовать искусственный интеллект для выявления попыток воздействия на абонентов. «Это будет норма закона», — отметил министр.

Как рассказал руководитель R&D-лаборатории Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Максим Бузинов, такая база поможет в разработке новых функций защиты в программных продуктах.

Например, это могут быть мессенджеры, почтовые клиенты, а также специализированное программное обеспечение (ПО) для защиты от атак и угроз мошенничества, пояснил Бузинов.