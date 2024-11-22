Овечкин сломал ногу и пропустит несколько недель

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сломал ногу и из-за этого пропустит несколько недель игр, сообщила пиар-службы команды.

«У Овечкина перелом левой малоберцовой кости, и, как ожидается, он пропустит 4-6 недель», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

Хоккеист получил травму ноги на матче с «Ютой», столкнувшись с форвардом команды Джеком Макбейном и смог покинуть лед только с помощью партнеров по команде.

До своей травмы Овечкин сделал дубль, «Вашингтон» в итоге победил «Юту» со счетом 6:2.