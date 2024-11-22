НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»

Источник:
РБК
802 8

Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по Украине, заявила представитель военного ведомства США Сабрина Сингх.

«Это, безусловно, беспокоит нас, <...> у меня сейчас нет оценки его последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», — цитирует РБК Сингх.

По ее словам Россия предупредила США о планах провести запуск новой ракеты средней дальности. «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сказала Сингх.

Президент Владимир Путин сообщал, что удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по Днепру. Был атакован «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленный комплекс, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Путин заявил, что Россия применила «Орешник» в ответ на атаки дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow Брянской и Курской областей.

ВСУ ракетами атаковали один из командных пунктов группировки «Север», «есть пострадавшие, погибшие и раненые», сказал президент.

Тема: Военная операция на Украине
Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине
ВСУ вооружили гаубицами времен Второй мировой
Зеленский предложил США ресурсы на российской территории
Зеленский признал бессилие Украины вернуть Крым военным путем
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

В сети ходит хорошая задумка, русифицировать игру и продавать ее в VK PLAY, а доходы передавать на нужды...

Asd10

95 квартал не теряет чувство юмора.

GammiPluh

Украина первая страна в мире.... по которой прилетела МБР

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...