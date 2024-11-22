Пентагон встревожила новая российская ракета «Орешник»

Пентагон обеспокоен пуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по Украине, заявила представитель военного ведомства США Сабрина Сингх.

«Это, безусловно, беспокоит нас, <...> у меня сейчас нет оценки его последствий, но это то, чем мы, конечно, обеспокоены», — цитирует РБК Сингх.

По ее словам Россия предупредила США о планах провести запуск новой ракеты средней дальности. «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности», — сказала Сингх.

Президент Владимир Путин сообщал, что удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по Днепру. Был атакован «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленный комплекс, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

Путин заявил, что Россия применила «Орешник» в ответ на атаки дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow Брянской и Курской областей.

ВСУ ракетами атаковали один из командных пунктов группировки «Север», «есть пострадавшие, погибшие и раненые», сказал президент.