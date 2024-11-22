Как выбрать биржу для торговли

Все больше людей интересуются возможностью заработка на бирже. Для новичков главное — правильно подобрать биржу, чтобы уменьшить возможные риски. Есть несколько шагов, как это сделать.

Биржи делятся на фондовые (самые популярные), валютные, фьючерсные и криптовалютные.

Биржа акций

Фондовая биржа торгует акциями или ценными бумагами, то есть документами, дающими право на собственность части компании. Трейдер выбирает компанию, за которой он предполагает развитие, и инвестирует в нее, приобретая акции. Фондовые биржи характеризуются высокой надежностью, огромным выбором инструментов и контролем со стороны регуляторов. Это безусловная гарантия безопасности вложений для трейдера, если исключить, конечно, занятия спекулятивной торговлей.

В России действуют Московская биржа и СПБ Биржа. Московская специализируется на отечественных акциях (около 200 компаний). На ней инвесторы смотрят цены на иностранную валюту и голубые фишки России. СПБ Биржа специализируется на иностранных акциях, предлагая 2 тысячи инструментов за доллары.

Биржа фьючерсов

Это товарно-сырьевые биржи, торговля на которых осуществляется материальными продуктами (нефтью, металлом). При составлении договора фиксируется фьючерсный контракт, когда покупатель берет определенное количество товара по конкретной цене и вносит брокеру страховой депозит.

Период действия договора может достигать четырех месяцев. Если за это время цена сильно изменилось, продавцу или покупателю достается хорошая прибыль. Фьючерсные биржи более рискованные, чем фондовые, но и прибыль здесь может быть в разы больше.

В России к товарным биржам относится Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, торгующая газом, нефтью и лесом.

Биржа валют, или Форекс

Это высокорискованный рынок, где отсутствует централизованное управление и нет проверок регуляторов. Однако он предлагает низкий порог входа, что привлекает новичков.

Форекс является нужным инструментом для банков, которые проводят здесь валютный обмен. Для обычных людей он не рекомендуется.

Биржа криптовалют

Относительно новый рынок, довольно слабо отрегулированный, но уверенно набирающий силу. Здесь пользователи торгуют цифровой валютой.

Какую биржу выбрать

Деление между биржами достаточно условное, так как они становятся универсальными. Например, Московская исторически называлась валютной, однако на сегодняшний день основной объем сделок здесь происходит с ценными бумагами.

Самой высокой надежностью обладает фондовый рынок, предлагающий большой выбор инструментов. Здесь можно иметь стабильный результат.

Биржа фьючерсов также характеризуется положительно с точки зрения надежности, но требует большой покупательской способности. Биржи криптовалют можно уверенно поставить на третье место по надежности и ввиду их неуклонного развития.