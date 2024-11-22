Названы самые популярные сериалы 2024 года для разных возрастов

Молодые люди до 45 лет в этом году чаще смотрели комедии по ТНТ И СТС, а в общем возрастном сегменте интерес пал на медицинский сериал, сообщила исследовательская компания Mediascope.

Самыми популярными сериалам по просмотру на ТВ в возрастной группе от четырех лет стали сериалы «Склифосовский 11» (Россия 1), «Невский. Близкий враг» (НТВ) и «Тайны следствия 23» (Россия 1).

В молодой группе (до 45 лет) чарт возглавили комедийные проекты – «Мама будет против» (СТС), «Полярный 3» (ТНТ) и «Казачок» (ТНТ).

Самым популярным тайтлом в онлайн-кинотеатрах за этот период (по максимальному количеству устройств за один день) ожидаемо стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Второе место досталось «Триггеру» с Максимом Матвеевым, а бронза ушла продолжению комедии «Папины дочки. Новые».

Лидерами по сериалам с максимальным накопленным временем просмотра стали турецкие проекты – «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Великолепный век». На пятом месте оказалась отечественная «Молодежка».