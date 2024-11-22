НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине

Источник:
Sibnet.ru
223 0

Российская армия ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник», сообщил президент Владимир Путин в обращении к россиянам, опубликованном на сайте Кремля.

Целью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске, он успешно поражен. Испытания новейшего «Орешника» в боевых условиях стали ответом на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, подчеркнул российский лидер.

Западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать ракеты подобного типа, уточнил он. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов — это около 3 километров в секунду.

Путин добавил, что Москва считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по российской территории.

Тема: Военная операция на Украине
ВСУ вооружили гаубицами времен Второй мировой
Зеленский предложил США ресурсы на российской территории
Зеленский признал бессилие Украины вернуть Крым военным путем
Карлсон заявил, что удары по России грозят гибелью американцам
смотреть все
Политика #Россия #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
29
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по России
28
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
27
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
26
ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек