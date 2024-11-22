Путин подтвердил удар баллистической ракетой по Украине

Российская армия ударила по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности — баллистической ракетой в безъядерном оснащении под названием «Орешник», сообщил президент Владимир Путин в обращении к россиянам, опубликованном на сайте Кремля.

Целью стал военно-промышленный объект в Днепропетровске, он успешно поражен. Испытания новейшего «Орешника» в боевых условиях стали ответом на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по России, подчеркнул российский лидер.

Западные системы противоракетной обороны не способны перехватывать ракеты подобного типа, уточнил он. Ракеты «Орешник» атакуют цели со скоростью 10 махов — это около 3 километров в секунду.

Путин добавил, что Москва считает себя вправе наносить удары по объектам тех стран, чье оружие наносит удары по российской территории.