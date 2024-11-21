Назван новый возможный участник КХЛ

Тульский клуб АКМ, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге, подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и уже определило подрядчика для приведения арены в Туле по требованиям лиги. АКМ выступает во Всероссийской хоккейной лиге с 2021 года.

При этом главным препятствием для вступления команды в КХЛ может стать небольшая арена. Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей.

Запасным вариантом для АКМ будет проведение матчей КХЛ на аренах в Московской области.