Роскомнадзор запретит распространять информацию о VPN

Научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной в России, следует из приказа Роскомнадзора, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Исключение будет сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Предыдущая версия приказа, которая действовала с 1 марта, предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются к научной, научно-технической и статистической информации о способах доступа к заблокированным в России порталам.

VPN для защищенного обмена информацией и удаленного доступа остаются легальными. Государственные органы, коммерческие предприятия и муниципальные структуры смогут продолжить их использование.