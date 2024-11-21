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Роскомнадзор запретит распространять информацию о VPN

Источник:
Sibnet.ru
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Научная, научно-техническая и статистическая информация о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной в России, следует из приказа Роскомнадзора, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вступит в силу с 30 ноября и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Исключение будет сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа.

Предыдущая версия приказа, которая действовала с 1 марта, предполагала, что критерии для включения в реестр запрещенных ресурсов не применяются к научной, научно-технической и статистической информации о способах доступа к заблокированным в России порталам.

VPN для защищенного обмена информацией и удаленного доступа остаются легальными. Государственные органы, коммерческие предприятия и муниципальные структуры смогут продолжить их использование.

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Asd10

95 квартал не теряет чувство юмора.

GammiPluh

В сети ходит хорошая задумка, русифицировать игру и продавать ее в VK PLAY, а доходы передавать на нужды...

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...

mosquito__2010

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