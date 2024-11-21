Финальный эпизод сериала «Молодежка: Новая смена» состоялся на СТС и «Кинопоиске» в четверг, 21 ноября. Каким получилось продолжение спортивного хита, и что будет дальше?

Сериал «Молодежка. Новая смена» — продолжение проекта «Молодежка» про хоккейную команду «Медведи», выходившего с 2013 по 2019 годы. В «Новой смене» сохранили часть персонажей, но акцент сделали на новых героях.

На момент финала «Молодежка. Новая смена» сериал получил рейтинг 8,9 баллов на «Кинопоиске», а также занял четвертое место в топ-10 самых просматриваемых проектов и шестое место в топ-250 лучших сериалов.

Сюжет

В первом сезоне «Новой смены» в центре сюжета стоит студенческая хоккейная команда «Акулы». Она находится на дне турнирной таблицы, но в учебное заведение приходит спортивный директор Вадим Казанцев и решает поставить команду на ноги.

Для этого Казанцев приглашает на должность главного тренера Андрея Кисляка, жизнь которого после «Молодежки» сложилась печально — он стал алкоголиком и подрабатывает таксистом. Новая должность выводит Кисляка из депрессии, а команда под его руководством доходит до плей-офф.

Плюсы новой «Молодежки»

Создателям «Новой смены» удалось сохранить атмосферу, созданную в оригинальной «Молодежке». Переплетение спортивных и драматических линий дополняют друг друга, также органично сохранена линия семейных ценностей.

Фото: © кадр из сериала «Молодежка. Новый сезон»

Типажи персонажей отлично вписались в новый вариант «Молодежки», все актеры на своих местах, а из старого каста взяли самых ярких и важных героев. Но не все так гладко.

Минусы сюжета

Что касается новых героев и их сюжетных линий — сценаристы сработали хорошо, однако гармонично ввести старых персонажей у создателей не получилось.

Например, остается много вопросов к самому Кисляку. Алкоголизм героя оправдывается тем, что у него умер отец, тоже один из важных персонажей «Молодежки». И теперь герой живет в нищете, что странно, ведь он из очень обеспеченной семьи.

Многие истории настолько предсказуемы, что это, хоть и не отталкивает, но вызывает желание «перемотать» серию до сути. А некоторые сюжетные линии, наоборот, остались слишком запутанными.

Финал

К финалу сериала «Молодежка. Новая смена» сценаристы оставили незакрытыми череду конфликтов, поэтому решать их пришлось в одной серии. В итоге получилась сплошная череда «хэппи эндов».

Финал получился предсказуемым, как в «Молодежке», но не менее приятным. Кисляк сходится в финальной битве с противником, которому уступил в регулярке.

Фото: © кадр из сериала «Молодежка. Новая смена»

И если в течение сезона хоккея было мало, то эмоций в финале зрителям хватит с лихвой. И сделали это не за счет накала страстей на льду, а с акцентом на поддержке болельщиков.

Что ждать дальше

Финальный эпизод закончился с размахом, схожим с завершением «Молодежки» в 2019 году. И кажется, что сказать «Новой смене» больше нечего. Тем не менее в Сети ходят слухи о том, что канал СТС продлит сериал на очередной сезон.

Что может стать продолжением «Новой смены» сказать сложно, поскольку герои сериала — выпускники вуза и играли в студенческой лиге. Для молодежной лиги они слишком взрослые, для КХЛ — слишком неопытные.

Возможно, второй сезон может перенести героев в другие реалии, или же создатели проекта сменят главных персонажей, оставив ключевые сюжетные линии.

Менее вероятно, что «Новая смена» будет создавать шоу, где каждый новый сезон станет рассказом о том, как сложилась судьба звезд «Молодежки». Например, это могла бы быть история Антона Антипова, который по сюжету тоже стал тренером.