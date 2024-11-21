ВСУ вооружили гаубицами времен Второй мировой

ВСУ получили артиллерийские орудия времен Второй мировой. Речь идет об американской легкой 105-мм гаубице M101 и о советской 100-мм зенитной пушке КС-19. Первая начала производиться в 1941 году, вторая — в 1947 году.

Партию американских гаубиц украинским военным в качестве помощи передала Литва, а КС-19 расконсервировали после нескольких десятилетий хранения на одном из складов, пишет «Российская газета».

Отмечается, что данные артсистемы принимали участие в многочисленных военных конфликтах. Например, M101 и КС-19 использовались в Корее и во Вьетнаме, однако по разные стороны фронта.

КС-19 имеют дальность стрельбы до 21 километра, американская гаубица может поражать цели на расстоянии до 11 километров.