Орбан констатировал закат западной цивилизации

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии.

«Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась», — сказал Орбан, выступая на форуме «Евразия» в Будапеште.

Он подчеркнул, что государства Азии стали сильнее и доказали, что они способны подняться, существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы. Подтверждением этого стал быстрый рост восточных экономик.

Орбан добавил, что «следующий век будет веком Евразии», поскольку это самый большой континент, где проживает 70% населения Земли и доля которого в мировой экономике превышает 70%.

«Европа постоянно проигрывает и в нынешних процессах является проигравшим номер один. Европейских стран больше нет среди первой пятерки стран мировой экономики», — констатировал венгерский лидер.