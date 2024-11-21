Охотники в Иркутской области спутали женщину со зверем и застрелили

Мужчины во время охоты в Иркутской области спутали женщину с диким животным и застрелили ее, сообщило СУ СК РФ по региону.

Трагедия произошла в ночь на 20 ноября в Нижнеудинском районе, на автодороге Р-255 «Сибирь». Очевидец сообщил в полицию о том, что недалеко от трассы произошла стрельба.

В ходе оперативных мероприятий охотники были задержаны сотрудниками полиции — они пытались скрыться на белом УАЗ. Жертвой стала 31-летняя женщина, которая погибла от пулевых ранений.

При задержании мужчины не стали отрицать причастности к случившемуся. После инцидента они якобы «поехали в полицию сообщить о трагедии». По их словам, один из трех охотников увидел цель на тепловизоре, принял ее за животное и дважды выстрелил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание — лишение свободы на четыре года.

Допрошен 48-летний подозреваемый, изъяты вещественные доказательства и оружие. Прокуратура региона проверит, были ли охотники браконьерами.