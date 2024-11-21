Появились новые обвинения P.Diddy в сексуальном насилии

Новые обвинения в сексуальном насилии появились в деле американского рэпера и продюсера P.Diddy (Шон Комбс).

Самый громкий скандал США: за что арестовалимузыканта P. Diddy

В одном из исков мужчина утверждает, что насилие случилось в 2022 году на вечеринке, организованной рэпером. Другим истцом является актер, который подвергся насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов, сообщает ABC.

P. Diddy арестовали в сентябре по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Позднее выяснилось, что рэпер организовывал вечеринки с именитыми артистами, где творился беспредел и разврат. В том числе там склоняли гостей к сексу.