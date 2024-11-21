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Институт русского языка назвал слово 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Главным словом 2024 года оказалось «Пушкин», такой выбор сделали специалисты из Института русского языка. Об этом в пресс-службе учреждения рассказали в преддверии Дня словарей и энциклопедий, который ежегодно отмечают 22 ноября.

Пушкин — «полномасштабный символ русской культуры», сообщает пресс-служба организации. В 2024 году отмечается 225 лет со дня рождения поэта. Круглая дата привела к росту интереса к творчеству классика.

Согласно данным сервиса Wordstat, только за последний месяц слово «Пушкин» искали больше 10 миллионов раз. Также с начала года фамилия поэта была использована в 500 тысячах публикаций в СМИ и соцсетях.

Среди других популярных слов оказались «семья» (2024 год — Год семьи в России), «искусственный интеллект» (на фоне популярности нейросетей) и «выборы» (в США в этом году выбирали президента).

Участники народного голосования чаще всего предлагали слово «квадробер». В августе было задано около 400 тысяч запросов с этим словом, а в октябре — уже более 2 миллионов, говорится в сообщении.

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