Бузова снимется в комедии про саму себя

Ольга Бузова сыграет саму себя в фильме «Равиоли Оли», где станет владелицей убыточного бизнеса по производству пельменей.

По сюжету, Бузова в очередной раз доверяется не тому мужчине: бойфренд Вадим обманным путем втянет артистку в покупку убыточного провинциального завода по производству пельменей.

Главная героиня отправится в город Нижние Теплышки, чтобы решить проблему и избавиться от незапланированного бизнеса, но столкнется с сопротивлением местных жителей. Дальнейшее развитие сюжета довольно предсказуемо.

Режиссером и автором сценария выступает Андрей Никифоров. Главные роли в картине помимо самой Бузовой исполнят Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Ева Смирнова, Максим Лагашкин.

Съемки комедии «Равиоли Оли» уже стартовали, процессом занимается «Майвэйстудия» при поддержке канала ТНТ. Кинотеатральный релиз комедии запланирован на весну 2025 года.