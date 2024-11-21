Кремль оценил заявление Пентагона об обмене ядерными ударами

Россия занимает ответственную позицию по недопущению ядерной войны и советует другим странам не делать провокационных заявлений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал недавнее заявление представителя Стратегического командования США контр-адмирала Томаса Бьюкенена, в котором говорилось о готовности США к обмену ядерными ударами «на условиях, наиболее приемлемых для Соединенных Штатов».

«Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане приложения максимума усилий по недопущению подобного конфликта», — сказал Песков.

Россия 19 ноября утвердила обновленную ядерную доктрину. В ней говорится, что агрессия против страны или ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, по состоянию на январь 2023 года у России было 4,5 тысячи ядерных боеголовок, у США — 3,7 тысячи.