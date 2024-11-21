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Госдума утвердила федеральный бюджет

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума утвердила федеральный бюджет на 2025–2027 годы, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Доходы в 2025 году ожидаются на уровне 40,3 триллиона рублей, расходы — 41,47 триллиона рублей.

В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году — до 43,154 триллиона; расходов — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 0,5% ВВП, в 2026 году — 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования государства.

Ключевыми приоритетами федерального бюджета в этот трехлетний период названы выполнение государством всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры.

В открытой части расходы бюджета на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, на национальную экономику — 14 триллионов рублей.

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