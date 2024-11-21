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Врачи назвали три действия утром для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Три простых «ритуала» после пробуждения эффективны для воздействия на лишний вес или поддержания в здоровой форме, их перечислили врачи-ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Исследование, проведенное на сотнях тысяч людей, у которых было проанализировано поведение утром, выделило три пункта, безусловно связанных с хорошими фигурами, сообщила ведущая Елена Малышева.

Первое — раскрыть шторы. У людей, которые с утра получают солнечную ванну, уровень гормонов радости выше и повышается уровень гормона, который отвечает за сытость, — лептина.

Заправить постель — второе. Заправить постель. Если люди ложатся спать в аккуратно заправленную постель, то они засыпают лучше, а хороший сон приводит к снижению веса. К тому же те, у которых есть распорядок, сохраняют его и в питании, объяснили в программе.

Вставать на весы — третье. Здесь включается психологический фактор: увидев «страшные» цифры, человек контролирует питание.

Во сколько ложиться спать, чтобы худеть

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Жизнь #Здоровье
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