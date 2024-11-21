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МИД заявил, что появление НАТО на Украине будет означать войну

Источник:
ТАСС
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Появление сил НАТО на Украине будет означать вступление альянса в войну против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира», —  цитирует ТАСС Захарову.

Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину для «подкрепления» мирного соглашения с Россией.

Как отметила Захарова, глава МИД Эстонии подстрекает остальных членов альянса поучаствовать «в заведомо обреченной на провал авантюре».

«Эстония, да, собственно говоря, и другие прибалтийские режимы, принадлежит к радикальному крылу североатлантического блока, постоянно отмечается агрессивными, провокационными, воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с таким откровенным националистическим подтекстом», — отметила Захарова.  

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corrector

В Одессе в некоторых районах уже три дня нет света, люди на улицы вышли

corrector

Большинство населения 404 ой уже хотит воювати, навоевались, нарик, твои часики затикали..

WIDESCREEN

А кто топит то.Или внимательно прочесть и понять это не твое

mosquito__2010

т.е. миллион украинских жмуров это просто жертвы того что бы понять и осознать что под несущейся локомотив...