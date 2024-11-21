МИД заявил, что появление НАТО на Украине будет означать войну

Появление сил НАТО на Украине будет означать вступление
альянса в войну против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова.
«Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что
появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление
альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили,
ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и
для всего мира», — цитирует ТАСС Захарову.
Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел
Эстонии Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран
на Украину для «подкрепления» мирного соглашения с Россией.
Как отметила Захарова, глава МИД Эстонии подстрекает
остальных членов альянса поучаствовать «в заведомо обреченной на провал
авантюре».
«Эстония, да, собственно говоря, и другие прибалтийские
режимы, принадлежит к радикальному крылу североатлантического блока, постоянно
отмечается агрессивными, провокационными, воинствующими заявлениями в отношении
нашей страны, кстати говоря, с таким откровенным националистическим подтекстом»,
— отметила Захарова.