МИД заявил, что появление НАТО на Украине будет означать войну

Появление сил НАТО на Украине будет означать вступление альянса в войну против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира», — цитирует ТАСС Захарову.

Так она прокомментировала заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран на Украину для «подкрепления» мирного соглашения с Россией.

Как отметила Захарова, глава МИД Эстонии подстрекает остальных членов альянса поучаствовать «в заведомо обреченной на провал авантюре».

«Эстония, да, собственно говоря, и другие прибалтийские режимы, принадлежит к радикальному крылу североатлантического блока, постоянно отмечается агрессивными, провокационными, воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с таким откровенным националистическим подтекстом», — отметила Захарова.