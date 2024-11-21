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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский предложил США ресурсы на российской территории

Источник:
Portal Obronny
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения ресурсов, находящиеся на перешедших России территориях, пишет польское издание Portal Obronny со ссылкой на источники.

Минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в «триллионы долларов», включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, приводит издание мнение источников.

По оценке экспертов, содержатся 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития. При этом Украина не разрабатывала эти месторождения ввиду из-за отсутствия инвестиций.

Правда, как рассказали источники, наиболее богатая ресурсами часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею.

Portal Obronny отмечает, что сделка предложенная Зеленским, будет актуальна тогда, когда Украина вернет восточные и южные территории. Но они по закону уже является частью Российской Федерации, заключает издание.

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corrector

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corrector

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