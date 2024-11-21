Приклеенный скотчем банан продали за $6,2 млн

Приклеенный скотчем к стене банан, созданный художником Маурицио Каттелана, продали на аукционе Sothebys за 6,2 миллиона долларов (более 621 миллиона рублей по текущему курсу), сообщается на сайте организации.

Каттелан создал инсталляцию в виде приклеенного серебристым скотчем к белой стене на высоте 160 сантиметров от пола в 2019 году на выставке Art Basel в Майами. Работа под названием «Комик» превратилась в мировую сенсацию.

Банан стал одним из самых обсуждаемым произведений искусства XXI века. Каттелан «побудил мир пересмотреть то, как мы определяем искусство, и ценность, которую мы в нем ищем», говорится в описании лота.

Покупателем стал китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан. Он назвал инсталляцию культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества».

К работе прилагается сертификат подлинности и инструкция по замене банана, когда он сгниет. Но Син сказал, что в ближайшее время съест фрукт «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».