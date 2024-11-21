Почему отключают лифты во время пожара

Лифт во время пожара становится одним из самых опасных в здании, предупредили эксперты компании «Противопожарные системы».

Лифты во время пожара могут превратиться в настоящую ловушку, поэтому при первых признаках пожара они отключаются. Пользоваться ими категорически воспрещается.

При пожаре внезапно может выключиться электроснабжение и лифт встанет. Если лифтовая кабина застрянет между этажами, покинуть ее будет практически невозможно, отметили эксперты.

По их словам, особую опасность представляент дым. Лифтовая шахта во время даже небольшого пожара превращается в настоящую дымовую трубу, в которой легко задохнуться.

Лифты имеют ограниченную вместимость и быстро спустить при пожаре людей на первый этаж не смогут. Поэтому во всех высотных зданиях обязательно есть лестницы для безопасной эвакуации, сказали эксперты.

Современные лифты при срабатывании пожарной сигнализации принудительно опускаются на первый этаж, выпускают людей и только после этого выключаются.