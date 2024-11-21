Меркель рассказала об удивительном качестве Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, что в президенте России Владимире Путине ее больше всего поражала уверенность в собственной правоте.

Меркель особенно подчеркнула решимость Путина в его прогремевшей речи, с которой он выступил в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», — пишет Меркель в мемуарах, выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

В Мюнхенской речи Путин раскритиковал однополярный мир во главе с США. Он тогда призвал к «балансу интересов» и «развитию на основе многосторонней модели»

«Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, готового в любой момент наброситься», — отметила Меркель. «Вы можете посчитать это ребячеством и покачать головой. Но это означает, что Россия никогда не исчезнет с карты», — добавил она.