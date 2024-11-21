Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения», — сказано в сообщении. Борт используется в качестве летающей лаборатории, уточнили в ОАК.

Полет состоялся на аэродроме Казанского авиазавода имени Горбунова и продлился 1 час 10 минут. В воздухе были выполнены необходимые проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. Испытания прошли в штатном режиме, все отработало без замечаний.

На базе этой машины продолжатся летные испытания, дальнейшая модернизация и развитие платформы Ту-214. В том числе и создание двучленной кабины.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский лайнер с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта. Борт вмещает до 210 пассажиров и способен выполнять рейсы на расстояние до 6710 километров. Оснащен российскими двигателями ПС-90A.