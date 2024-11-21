Зеленский признал бессилие Украины вернуть Крым военным путем

Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей на то, чтобы они гибли ради возвращения Крыма. Не то чтобы мы можем вернуть его с оружием в руках», — сказал президент Украины в интервью телеканалу Fox News.

Зеленский отметил, что Киев собирается вернуть Крым «дипломатическим путем».

Отвечая на вопрос о готовности признать часть территорий российскими, президент сказал, что «юридически» Киев не будет признавать такими территории, которые были потеряны начиная с 2014 года.