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Эксперт предсказал подешевение кредитов в следующем году

Источник:
«Парламентская газета»
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Ключевая ставка в 2025 году начнет уменьшаться, а следом и проценты по кредитам для населения и бизнеса, заявил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Санкционные решения против России тоже повлияли на инфляцию. Те же импортные товары, которые поставляются в нашу страну, стали дороже, потому что и оплачивать их стало намного сложнее, и логистика не упростилась», — сказал Аксаков в интервью «Парламентской газете».  

Но сейчас, по его словам, ситуация находится на контроле. «Во внешнеэкономическом взаимодействии мы отладили систему взаиморасчетов. Все это работает на то, чтобы импорт стал более доступен для нашей страны», — отметил депутат.

«Учитывая жесткую позицию Центрального Банка, все это совокупно будет работать на снижение инфляции. Поэтому я ожидаю, что в следующем году она станет меньше. Соответственно, ключевая ставка начнет тоже снижаться, а следом и проценты по кредитам, которые предоставляют банки населению и бизнесу, тоже пойдут вниз», — заверил Аксаков.

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