Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в декабре, по традиции в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — сказал ТАСС Песков. «Четверг, да, традиционно», — подтвердил пресс-секретарь президента. По его словам, точную дату мероприятия Кремль сообщит позже.

Ранее Песков отметил, что будут собираться вопросы россиян. «Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — уточнил он.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.