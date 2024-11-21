НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Прямая линия Путина пройдет в один из четвергов декабря

Источник:
Sibnet.ru
194 1

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в декабре, по традиции в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Прямая линия и пресс-конференция готовятся. Это будет декабрь», — сказал ТАСС Песков. «Четверг, да, традиционно», — подтвердил пресс-секретарь президента. По его словам, точную дату мероприятия Кремль сообщит позже.

Ранее Песков отметил, что будут собираться вопросы россиян. «Ну и, конечно, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале», — уточнил он.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. Ранее совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Еще по теме
Россия пригрозила Киеву ядерным ответом
Кремль посчитал заморозку конфликта на Украине неприемлемой
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате
Обсуждение (1)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
27
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
26
ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек
23
Только ядерное оружие удержало НАТО от войны против России
22
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России