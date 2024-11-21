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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Карлсон заявил, что удары по России грозят гибелью американцам

Источник:
Sibnet.ru
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Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь российской территории может грозить гибелью самим американцам, заявил Такер Карлсон.

«"Президент — "хромая утка" только что начал горячую войну с самой опасной в мире страной. Мы все очень близки к тому, чтобы быть убитыми», — написал Карлсон в соцсети Х.

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Таким образом журналист прокомментировал видеосюжет о начале серийного производства в России мобильных убежищ «КУБ-М», способных защитить от ядерного взрыва.

Ранее газета New York Times узнала, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.

Позднее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на вторник, 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области.

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