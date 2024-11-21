Фильм «Зять» с Нагиевым и Цапником вышел в прокат

Фильм «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях вышел в широкий прокат в четверг, 21 ноября.

По сюжету, дочь образцового отца Олега, юная красавица Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость.

Цапник в фильме сыграл отца, а Нагиеву досталась роль жениха Алены. Также в комедии снялась певица Люся Чеботина.

Кроме «Зятя» в прокат вышли триллер «Конклав», байопик «Великая» и мультфильм «Сеперсанта».