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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, она стала доступна в магазинах Steam, GOG, EGS, Microsoft Store для ПК и консолей Xbox Series X/S.

Действие экшена от студии GSC Game World разворачивается спустя десять лет после событий предыдущей части «Зов Припяти». Протагонистом S.T.A.L.K.E.R. 2 выступит наемник по прозвищу Скиф, который отправляется в глубины зоны, чтобы найти «сердце Чернобыля».

Игрокам доступен бесшовный мир площадью 64 квадратных километра, при этом разработчики обещают возможность изучения локаций с мутантами, аномалиями и представителями различных фракций сталкеров практически без ограничений с самого начала.

Прохождение основного сюжета игры займет примерно 40 часов, у игры есть минимум три концовки. Разработчики отказались от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2, однако экшен имеет русские субтитры.

Согласно опубликованным к этому часу обзорам на Metacritic S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила оценку 74%. На OpenCritic игра имеет 77%. Рецензенты оценили хардкорный геймплей и графику, однако отметили большое количество багов и серьезные проблемы с ИИ.

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nicollaich

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